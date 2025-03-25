السامرائي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لبناء موقف وطني موحد

وقال التحالف في بيان، " استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالعاصمة ، الدكتور ، رئيس تحالف النصر، حيث جرى خلال اللقاء التباحث في مستجدات الساحة السياسية، وسبل تعزيز التعاون بين القوى الوطنية لمعالجة التحديات التي يواجهها البلد".

ونقل البيان عن تأكيده خلال اللقاء "أهمية تكثيف الجهود السياسية لبناء موقف وطني موحد، يُسهم في حماية المسار الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي"، مشيراً إلى ضرورة استمرار الحوار بين مختلف الأطراف من أجل الحفاظ على وحدة البلد وتماسكه.



من جانبه، شدد على أهمية التفاهم الوطني، والعمل المشترك لمواجهة الأزمات، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، بما يخدم مصالح المواطنين ويُعزز ثقة الشارع بالعملية السياسية.