المفوضية: 29 مليون ناخب يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية في مؤتمر صحفي حضرته نيوز، ان " مرحلة تحديث سجل الناخبين هي من أهم المراحل"، مشيرة الى ان " هناك 1079 مركزاً لتحديث سجل الناخبين".وتابعت، ان " عدد المواليد الجديدة في التي يحق لها المشاركة في الانتخابات المقبلة مليون ناخب".وأضاف، ان " يحق لكل الناخبين التأكد من صحة أسمائهم وبيناتهم في أقرب مركز تسجيل".