البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة اليوم

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب سيعقد جلسته الـ(6) من الدورة الانتخابية الخامسة/ السنة التشريعية الرابعة/ الفصل التشريعي الأول".جدول اعمال الجلسة: