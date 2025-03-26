توجيه حكومي بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعا ضمّ وزارات النفط والكهرباء والمالية، لبحث موضوع الديون المستحقة للشركات الاستثمارية المزودة للعراق بالطاقة الكهربائية".ووجه ، بحسب البيان، بأن "تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية خلال المدة الماضية، بطريقة عينية تعتمد آلية التسديد فيها على منح هذه الشركات مادة زيت الغاز".