"هذه الأسباب".. نائب للسومرية: مجلس النواب ليس مع تقسيم العراق الى أقاليم إطلاقاً

ويقول مردان في حديث للسومرية نيوز، انه "في هناك تكاتف حقيقي بهذا الخصوص وعدم تشتيت وتمزيق البلد الى جزيئات صغيرة ويتم السيطرة عليها قبل الدول المجاورة"، لافتا الى ان "تقسيم معناه اضعاف البلد وذهابه الى دولة مجاورة وكذلك موارده سوف تقل وقوته وجيشه يضعف وكل ما موجود في البلد سوف يقسم الى الدول المجاورة للعراق".ويضيف عضو انه "مع بداية كل انتخابات بفترة يبدأ هذا الصراع والحديث عن الاقاليم وهي رسائل عاطفية لكسب الجمهور"، كاشفا ان "مجلس النواب ليس مع تقسيم الى اقاليم إطلاقاً ولا يوجد حديث عن ذلك".ومع كل أزمة تشهدها العملية السياسية في العراق يعود ملف الأقاليم في بلاد للواجهة من جديد، فالملف الذي يحظى بخلافات سياسية وشعبية ودولية تنقسم الآراء حوله بين مؤيد ورافض له، إذ تتصاعد المخاوف من تشكيل أقاليم على أساس قومي عنصري أو ديني أو طائفي، وليس على أساس جغرافي.وأتاح الدستور العراقي المجال أمام إمكان إنشاء الأقاليم سواء من محافظة واحدة أم محافظات عدة، إذ نصت المادة 119 من الدستور العراقي على أنه "يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستيفاء عليه، ويقدم بإحدى طريقتين، أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات الراغبة في تكوين الإقليم، أو طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي ترغب في تكوين الإقليم"، لكن القاضي أكد سابقاً أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى "مرفوضة".