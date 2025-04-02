الاتصال كسر الجمود.. تطور العلاقات العراقية السورية وسط رفض سياسي

وهذه المرة الأولى التي يتواصل فيها بالشرع منذ أن تولى الأخير منصبه رئيساً لسوريا في كانون الثاني 2025، وهو ما شجع مراقبين على أن البلدين في طريقهما إلى كسر عقدة التردد في إقامة علاقات وطيدة.مصدر سياسي اكد ان "الاتصال الهاتفي بين والشرع جاء لكسر الجمود بعد سلسلة إجراءات إيجابية قامت بها السلطات السورية توافقت مع ما أبداه من مخاوف".واتخذت خطوات متباعدة ومترددة للانفتاح مع دمشق بسبب حساسيات داخلية، واعتبارات أمنية تتعلق باحتمالات عودة نشاط تنظيم داعش في المنطقة.لكن انفتاح على دمشق تصاعد منذ زيارة إلى بغداد ولقائه ، وقال المصدر المقرب من الحكومة، إن "بغداد حثت الإدارة السورية خلال زيارة على مراعاة معتقدات المكونات الدينية والعرقية في ، وبذل جهود لحماية الحريات الدينية ومكافحة الإرهاب".وأوضح المصدر أن "الاتصال تضمن دعم مسار العلاقة الثنائية بعد تأكيدات على احترام التعددية والمضي في الحوار الجاد مع المكونات".وتوقع المصدر أن تصدر ردود فعل مختلفة من أوساط شيعية تتحفظ على التعامل مع ، إلا أن خطوات كسر الجمود في العلاقات بين البلدين حصلت على زخم أكبر بعد الاتصال الذي أجره السوداني بالشرع والذي سيفتح باباً واسعاً أمام مشاركة الشرع في ببغداد خلال شهر أيار 2025.