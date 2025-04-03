الخزعلي والمالكي يؤكدان أهمية نزاهة وشفافية العملية الانتخابية

أكد الأمين العام لحركة الحق ورئيس ائتلاف دولة القانون ، أهمية ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في .

​

وقال مكتب الخزعلي في بيان، "استقبل الشيخ ، الأمين العام لحركة الحق، اليوم السيد رئيس ائتلاف دولة القانون، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد المبارك".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد"، وأكد الطرفان "ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار"، كما شددا على أهمية استمرار الحوار بين القوى الوطنية لضمان مستقبل أفضل للعراق.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، حيث أكد الخزعلي والمالكي على "أهمية ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتهيئة الأجواء المناسبة لمشاركة واسعة تعكس إرادة الشعب وتدعم المسار الديمقراطي في البلاد".