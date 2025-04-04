القيسي يشدد على ضرورة إقرار سلم رواتب عادل ينصف القطاع التربوي

وذكر في بيان ورد لـ ، أنه "نُعبّر عن تضامننا الكامل مع المطالب المشروعة لملاكاتنا التربوية الكريمة، الذين يمثّلون أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع، ونؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب حقوقهم واستحقاقاتهم التي طال انتظارها، وفي مقدمتها إقرار سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 دون تأخير، باعتبارها حقوقًا قانونية وإنسانية لا تحتمل المزيد من المماطلة".وأكد على "دعم احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، لما تبذله هذه الشرائح من جهد استثنائي في مناطق صعبة، وكذلك نؤيد وبقوة دعوات توزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، باعتبارها أحد وسائل الدعم والاستقرار".وأشار الى "أهمية زيادة أجور النقل، بما يتناسب مع الواقع المعيشي اليوم، ورفع المخصصات المهنية إلى (300 ألف دينار) كحد أدنى، وهو مطلب لطالما سعينا من أجله، وسبق وأن وجّهنا بشأنه كتابًا رسميًا إلى دولة ، تأكيدًا لقناعتنا بأن تحسين وضع هو حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي".وتابع: "سنبقى أوفياء لقضية التربية والمربين، نعمل بكل جدّ وإخلاص لإيصال صوتهم، ومتابعة قضاياهم، والدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل ما نملك من أدوات، إيمانًا منّا بأن تكريم هو تكريم للوطن ومستقبله".