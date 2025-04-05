نائب عن البصرة يكشف أسباب المطالبات بتحويل الزبير الى محافظة

وقال الخزعلي في بيان على هامش زيارته لقضاء ولقائه بالمواطنين، إن "البصرة ستبقى محافظة موحدة، وأن الأصوات التي تطالب بتحويل قضاء إلى محافظة مستقلة جاءت نتيجة الشعور بالتهميش وقلة الخدمات".وأضاف الخزعلي، أن "ما يُطرح من مطالبات لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، معاناة حقيقية نتيجة الإهمال ونقص الخدمات. وهي دعوة واضحة للحكومتين المحلية والاتحادية بضرورة الاهتمام بجميع أقضية ، وعلى رأسها الزبير، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع والخدمات".وكان النائب أعلن قبل أيام، جمع 83 توقيعا من اعضاء بخصوص طلب تحويل الزبير الى محافظة.وارتفعت خلال الأيام الأخيرة مطالبات شعبية لتحويل قضاء الزبير جنوبي الى محافظة مستقلة.