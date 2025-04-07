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المالكي يطلق تحذيراً: تأجيل الانتخابات سيضع العراق على منصة التقسيم
سياسة
2025-04-07 | 10:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري
المالكي
، اليوم الاثنين، من محاولات تأجيل الانتخابات أو الغائها، فيما أشار إلى أن ذلك سيضع
العراق
على "منصة التقسيم".
وقال
المالكي
في كلمة له خلال مهرجان "وفاء الدم - أصابع بنفسجية"، "نسمع هذه الايام افواه تتحدث عن تأجيل الانتخابات لغرض الزعزعة، فالانتخابات هي واجب انساني وبطولي، وتأجيلها سيؤدي الى انتهاء عمر البرلمان ولا يوجد برلمان بعد ذلك وستحدث فجوه في العملية السياسية"، مردفاً: "لا نقبل بتشكيل حكومة طوارئ فلا يوجد قانون لشرعية حكومة طوارئ".
ورأى، أن "الغاء الانتخابات او تأجيلها سيضع
العراق
على منصة التقسيم"، مستدركاً بالقول: "انا على دراية ان جميع الاخوة على درجة عالية من الوعي لتدارك هذا الامر".
في سياق آخر، قال
المالكي
"نحيي شهداؤنا الذين واجهوا السلطة الدكتاتورية ودخلوا في مواجهات شديدة واستشهدوا في انتفاضات ضد الدكاتوريات"، مؤكداً أن "ما قدمناه من شهداء في مواجهة الدكتاتوريات تفوق ما تم تقديمه من شهداء في غزة واليمن وسوريا".
وتابع: "شهداؤنا لم يستشهدوا من اجل مال او جاه بل من اجل اعلاء صوت الحق والحرية وتقدموا للشهادة بكل بسالة"، مردفاً: "نعمل بوصية الشهداء الذين كانوا يوصوننا داخل السجون ومنها حفظ المبادئ والقيم والنبل والشهادة والوطن وحمايته واعماره وان يكون المجتمع محصن من كل محاولات التحريف".
وأكمل: "كل الحكومات والوزارات هي من افرازات المجتمع فان كان المجتمع صالحاً فستكون رسالة البناء صالحة".
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