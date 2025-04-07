بالوثيقة.. صدور أمر استقدام بحق محافظ نينوى

تنشر ، وثيقة صادرة من القضاء تتضمن أمر استقدام بحق محافظ .

وتأتي الوثيقة بعد دعوى تقدم بها حزب المتمثل بعضو المجلس يخص الامتناع عن تنفيذ قرار الخاص بالوحدات الادارية.

ادناه نص الوثيقة..