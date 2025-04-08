رئيس هيئة النزاهة: المحامون حُرَّاس العدالة والسند في مكافحة الفساد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن أشاد، خلال زيارته المحامين واللقاء بالنقيب ، بدور المحامين في تحقيق العدالة والدفاع عن المظلومين واسترداد حقوقهم، لافتاً إلى أنَّ "المحامين هم حُرَّاس العدالة وسند الأجهزة الرقابيَّة في مُكافحة الفساد".ودعا اللامي، خلال اللقاء، إلى تكثيف تعاون جميع المُؤسّسات الاتحادات والنقابات مع الأجهزة الرقابيَّة في جهودها المضنية لمنع الفساد ومُكافحته ومُلاحقة مُرتكبيه".