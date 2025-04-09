السامرائي يستقبل وفد مراكز التفكير السورية: المنطقة تحتاج إلى رؤية استراتيجية

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن الأخير "استقبل في مكتبه بالعاصمة ، اليوم، وفداً من مراكز التفكير السورية، بالتعاون والتنسيق مع المجموعة العراقية للشؤون الخارجية، حيث جرى التباحث في عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز العلاقات الفكرية والسياسية، وتبادل الخبرات بين وسوريا".وتناول اللقاء، بحسب البيان، "سبل تطوير التواصل بين المؤسسات البحثية وصنّاع القرار، وناقش رؤية رئيس تحالف العزم بشأن أهمية نقل التجربة العراقية في مجال بناء الدولة، وتجاوز التحديات الأمنية والسياسية، كأحد النماذج الممكن الاستفادة منها في المسار السوري، مع التأكيد على أهمية الحوار البنّاء في مواجهة الأزمات الراهنة".وأكد ، خلال اللقاء، على "ضرورة استمرار التواصل بين النخب الفكرية والسياسية في البلدين، مشدداً على أن المنطقة تحتاج إلى رؤية استراتيجية تعزز الاستقرار، وتدعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار بعد فترات طويلة من الصراع".