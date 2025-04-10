مجلس النواب يرفع جلسته

وقال المجلس في بيان مقتضب، ان "مجلس النواب رفع جلسته".وخلال الجلسة، وجه النائب الأول لرئيس السيد النيابي رقم " ٦٣ " بإستضافة كل القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس "بشير خالد" وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.وقال المندلاوي، خلال ترؤسه للجلسة الخاصة لمناقشة مطالب التربويين: "جلسة اليوم سبقتها مبادرة من مجموعة من أعضاءه لتقديم مقترح تعديل المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين رقم (8) لسنة 2018 رافقها تشكيل لجنة استشارية للمساهمة في أعداد مقترح القانون بموجب الأمر بالأمر الديواني رقم (200) في 14/1/2025".وأكد، أن أهم فقرات مقترح القانون المذكور، والذي تم إحالته الى لجنتي التربية والقانونية بتاريخ 2/2/2025، تتمثل بتشكيل لجنة عليا للإسكان التربوي مع لجان فرعية في المحافظات، تتولى المباشرة بتخصيص وتمليك قطع أراضي سكنية للتربويين، وهذا يمثل انتقال من النصوص التشريعية إلى واقع عملي ملموس، بعد عجز النصوص التشريعية السابقة، وهذا أقل واجب تقدمه السلطة التشريعية تجاه مربي الأجيال (الأسرة التربوية).وأضاف المندلاوي: "نجزم بأنَّ رعاية الأسرة التربوية الابوية لأبنائنا الطلبة ستكون حاضرة في هذه الايام التي تشهد نهاية العام الدراسي، بالرغم من أحقية مطالبهم"، مطالباً بـ "الاسراع بالبت في التشريعات ذات الالتزامات المالية للمضي بالإجراءات التشريعية".