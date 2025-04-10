العراق يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "وصل نائب رئيس ، اليوم الخميس إلى ولاية أنطاليا في الجمهورية التركية، للمشاركة في أعمال النسخة الرابعة من أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025)، الذي يُعقد للفترة من 11 إلى 13 نيسان الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية، وممثلي المنظمات الدولية".

وأضاف البيان "كان في استقبال الوزير كل من وكيل الدين دوران، ومحافظ أنطاليا، وعدد من المسؤولين".



ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية وفق البيان "في جلسات المنتدى، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار: التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم، حيث سيناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه ، وسبل تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول".



وتابع البيان "من المؤمل أن يعقد ، على هامش المنتدى، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".