برلمانيات إيرانيات في العراق لتوسيع العلاقات مع "سيدات الاعمال العراقيات"

وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في الاسلامي الايراني بيكي، إن "محافظتي وقزوين تتوجهان برفقة وفود تجارية واقتصادية إلى بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية"، مشيرة الى ان هذه اللجنة تسعى الى توسيع العلاقات التجارية مع سيدات الاعمال الناشطات واللواتي يخلقن فرص عمل، وتضع ذلك كأولوية على جدول اعمالها".وأشارت بيكي بحسب تصريحات نقلتها وكالة "ارنا" الإيرانية، الى أنه "من الضروري بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع التجار والناشطين الاقتصاديين العراقيين والتعرف عليهم بشكل أفضل ، لان ذلك من شأنه أن يساعد في تحقيق الاهداف بالحصول على سوق مبيعات للمنتجات المحلية".وأوضحت انه "مما لاشك فيه، أن هذه الزيارة ستساهم في توسيع العلاقات بين العراق وإيران مستقبلا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية الثنائية، وخاصة محافظة الايرانية، ومدن وكربلاء وبابل العراقية".واعربت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في البرلمان الايراني عن املها أن يمهد التواصل بين القطاعين الدبلوماسيين في والعراق الطريق لمزيد من التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن نشهد المزيد من التبادلات التجارية.يشار الى ان زيارة مسؤولي محافظة قزوين إلى العراق ستستمر من 11 إلى 14 نيسان/أبريل الجاري بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.