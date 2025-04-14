بفيديوهات مصورة.. توجيه جديد من السوداني بشأن التحقيق مع المتهمين بمراكز الشرطة (وثيقة)

وبحسب وثيقة صدرت من المكتب القائد العام ووردت لـ ، ستكون هذه الكاميرات مرتبطة لدى مدير التشكيل والجهات الرقابية لضمان مراقبة الإجراءات الأصولية وإصدار تعميم لكافة مفاصل توابعكم بتوجيه ضباط التحقيق بالتعامل وفق المادة (۱۲۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱ ( المعدل ) وباقي فقرات القانون النافذ التي تحمي الحقوق للموقوفين والمتهمين لغرض تحقيق العدالة وحفظ كرامة الأفراد وتتحمل كافة الدوائر المسؤولية القانونية في حال عطل تلك الكاميرات.الوثيقة أدناه: