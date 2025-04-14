البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي

وذكرت ، في بيان ورد لـ ، أن "النائب الأول لرئيس افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (6) للـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الرابعة، الفصـــل التشريعـــي الأول".وأشارت الى ان "عدد الحضور 178 نائب".