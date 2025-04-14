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مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد
سياسة
2025-04-14 | 09:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
982 شوهد
قرر
مجلس النواب
، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته التي عقدها اليوم الى يوم غداً الثلاثاء.
وذكرت الدائرة الإعلامية، في بيان مقتضب ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
مجلس النواب
قرر رفع جلسته الى يوم غد".
وصوت المجلس على " انتخاب
سامي المسعودي
رئيسا لهيئة
الحج
بالاصالة"، كما صوت عل استحداث محافظة
حلبچة
".
كما صوت على "إضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح
قانون التعديل الأول
لقانون حماية المعلمين والمدرسين على جدول اعمال جلسة اليوم"، فضلاً عن التصويت على إضافة فقرة (القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018) ، وفقرة (القراءة الاولى لمقترح قانون استحداث محافظة تلعفر)على جدول اعمال جلسة اليوم ".
وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب
محسن المندلاوي
افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (6) للـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الرابعة، الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 178 نائب".
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