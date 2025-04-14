مجلس النواب يستأنف عقد جلسته ويرفعها بعد دقيقة واحدة

وذكرت في بيان ورد لـ ، ان " استأنف عقد جلسته الاعتيادية، والتي تضمنت انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون رقم (22) لسنة 2011".وأضافت ان "المجلس قرر رفع الجلسة بعد دقيقة واحدة من عقدها".