انتقاد برلماني لجلسة مجلس النواب اليوم.. أدرجت فقرات غير معلومة للنواب

وقال النائب في تصريح تابعته ، ان "هناك خروقات جسيمة حدثت اثناء انعقاد جلسة اليوم".وأضاف "تم ادراج فقرات غير معلومة للنواب وكان النصاب غير كامل"، مشيرا الى ان "استحداث محافظة غير دستوري".