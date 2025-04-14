19 محافظة ام بقيت 18.. برلماني يشكك بشرعية حلبجة: لم يكتمل النصاب

وقال المياحي لـ ، إن "يمكن للدائرة الإعلامية التأكد من خلال الكاميرات ان الجلسة لم يكن النصاب فيها مكتملاً ولم تكن مستقرة".وأضاف، أن "بعض أعضاء تركوا الجلسة وغادروا "، مطالباً رئاسة البرلمان والدائرة الإعلامية "بإعادة النظر بجلسة التصويت على استحداث محافظة والتدقيق بأعداد المصوتين".وأشار الى أنه "على رئاسة المجلس إعادة النظر بشرعية الجلسة"، مبيناً أن "هناك من يطعن بشرعية هذه الجلسة وقانونيتها في حال اكتمل النصاب او لم يكتمل".