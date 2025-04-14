السامرائي يؤكد دعم كل الجهود التي تصب في خدمة أهالي الرشيد

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى زار مضيف عشيرة الداينية في ناحية التابعة لقضاء ".وأضاف البيان، انه "كان في استقبال السامرائي ، والحقوقي رياض ، وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة".وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع العامة، وواقع الخدمات، وأهمية استمرار التواصل مع العشائر والمجتمع المحلي".واكد السامرائي، وفقاً للبيان، "حرصه على دعم كل الجهود التي تصب في خدمة أهالي المنطقة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي".