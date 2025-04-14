لأول مرة في تاريخ العراق.. امرأة تتولى منصب "محافظ" حلبجة بالوكالة

وذكر مصدر لـ ، أن "نوخشه ناصح تسنمت منصب محافظ بالوكالة رسمياً"، مشيرا الى انها "أكدت على مواصلة التزامها بخدمة الشعب وأهالي المحافظة".ويعد تسنم نوخشه لهذا المنصب امراً يشهده لأول مرة في تاريخه، حيث لم تتسنم هذا المنصب امرأة من تأسيس .وسلم وزير داخلية ، ناصح مهام عملها رسميا بأمر من رئيس وزراء الإقليم .