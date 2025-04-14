تحالف العزم يرفض استحداث محافظات جديدة من جسد نينوى

وقال التحالف في بيان، "يُعرب تحالف العزم عن رفضه القاطع للمحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة ، اليوم الاثنين، بشأن استحداث محافظات جديدة من جسد ، بما يشمل وسهل وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل إلى محافظة".

واعتبر البيان أن "هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض"، مؤكدا أن "مثل هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي".



وحذر تحالف العزم من أن "تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي"، داعيا جميع القوى السياسية إلى "تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق".