السيد الصدر يؤجل تظاهرات يوم الجمعة الى إشعار آخر

وذكر وزير القائد في تغريدة نقلاً عن تابعتها ، "لكي لا نكون عصا في تقدم عجلة المساعي السياسية في القضية الفلسطينية.. فمن المصلحة تأجيل مظاهرات يوم الجمعة الى إشعار آخر... والله ولي التوفيق".والسبت 12 نيسان 2025، دعا زعيم ، إلى التظاهر يوم الجمعة تنديداً بالعدوان الصهيو أمريكي الغاشم ضد ، واستنكاراً لما تقوم به من مجازر ضد الأبرياء والأطفال والكوادر الطبية والإعلامية، فيما شدد على ضرورة عدم رفع أي علم إلا العلم الفلسطيني والعراقي فقط لا غير.