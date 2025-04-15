مجلس الوزراء يقرر منح عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي.. هذه تفاصيلها

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء قرر منح رسمية لأبناء المكوّن المسيحي فقط، ليومي 20 و21 من شهر نيسان الجاري، بمناسبة عيد القيامة المجيد.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، .