مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

– محلي

اجل ، اليوم الثلاثاء، انعقاد جلسته لعدم وجود النصاب القانوني.



وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ ، ان " قرر تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".