الحسان: العراق لم يعد بحاجة إلى بعثة الأمم المتحدة

وقال الحسان كلمة بملتقى تابعتها ، ان " عراق اليوم مختلف عن السابق ويجب الحفاظ على المكاسب"، مشيرا الى ان " وصل مرحلة لا يحتاج إلى بعثة ".وتابع، ان " العراق أمام استحقاق دستوري وهي الانتخابات والتي نعمل على نجاحها لتثبيت مسيرة التنمية والإصلاح"، مضيفا ان " المنطقة بحاجة إلى استقرار العراق".