عمار الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة احادية لا تحظى بتوافق وطني

وقال السيد في كلمة له بملتقى التاسع، إن "الحكومة الحالية حققت تنوعاً في مصادر الطاقة، واستثمرت الغاز المصاحب"، مضيفا أن " التي تتقاطع مع الدستور غير مقبولة"، منوهاً إلى أن " استغرق منا وقتاً طويلاً من أجل تشريعه، ولم يُنفّذ في أي من انتخابات السابقة".وأشار إلى أن "التعديلات على القوانين عادةً ما تأتي بعد تجارب معينة، وفي حال ظهور إشكالات محددة، تبدأ الكتل والقوى السياسية بترميم تلك الإشكالات"، مبيناً "اننا لم ندخل الانتخابات وفق هذا القانون لنكتشف ثغراته، بل تم تطبيقه فقط في انتخابات مجالس المحافظات".وأوضح، أن "انتخابات مجالس المحافظات تُعدّ الأفضل والأهدأ بين التجارب السابقة، حيث أوجد القانون توازناً بين عدد الأصوات وعدد المقاعد"، مشدداً بالقول: "لسنا مع إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي".وبيّن أن "الذهاب نحو التعديل يُعدّ إحراجاً للمفوضية من حيث التوقيت"، مؤكداً أن "قانون الانتخابات الحالي يُعدّ منصفاً". واكد أن "تعديل القانون هو رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني".