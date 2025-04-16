تفاصيل لقاء السوداني ونيجرفان بارزاني في السليمانية

وذكر لرئيس في بيان، ان اللقاء شهد بحث الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات المشتركة، والتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وحكومة إقليم ، بما يعزز وحدة الصف الوطني، وخدمة مصالح العليا، وكذلك التأكيد على أهمية ضمان الحقوق الدستورية لجميع المكونات، وتعزيز التعاون بين جميع القوى الوطنية، للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ودعم جهود الحكومة الاتحادية في تنفيذ مشاريعها التنموية في عموم العراق.وناقش اللقاء – بحسب البيان - تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على العراق، والتأكيد على ضرورة إبقاء العراق بمنأى عن الصراعات، ودعم المبادرات التي تنتهج الحلول السلمية والحوار في تسوية الأزمات الإقليمية.