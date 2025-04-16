العزم يهنئ المكوّن الإيزيدي بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أنه "بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية يتقدّم تحالف العزم بأطيب التهاني والتبريكات إلى أبناء المكوّن الإيزيدي في والعالم، بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية".وأضاف، أنه "متمنين لهم عيداً سعيداً وسنة عامرة بالسلام والخير".