السوداني يؤكد لطالباني أهمية التكاتف لمواجهة التحديات

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في "، مبيناً أن "اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد وأهمية دعم القوى الوطنية لجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، والمضيّ لتحقيق التنمية الشاملة، بما يلبي تطلعات المواطنين في عموم مناطق البلاد".وأشار رئيس إلى "أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين جميع الأطراف السياسية في إطار الدستور والقانون لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار"، مجدداً "سعي الحكومة لدعم الحوارات في إقليم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة".وصباح اليوم، التقى ، في ، رئيس ، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة وأهم الملفات التنموية والاقتصادية على المستوى الوطني.