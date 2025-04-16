الإقليم وإيران يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

وذكر بيان لحكومة الإقليم، ورد لـ ، انه "استقبل رئيس حكومة ، ونائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في والمنطقة، واستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التأكيد على أهمية توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين".وتابع، أن "الاجتماع تطرق إلى المحادثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".