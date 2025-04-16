حسين والعامري يشيدان بالخطوات الحكومية لتعزيز الاستقرار

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس ، اليوم الأربعاء، الأمين العام لمنظمة بدر، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة".

واطّلع حسين، على "فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الإيراني ، والذي تناول مستجدات المفاوضات بين وواشنطن، وانعكاساتها على أوضاع المنطقة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات".



واستعرض الجانبان نتائج الاجتماع الخامس رفيع المستوى للآلية الأمنية بين وتركيا، الذي ترأسه الوزير، والذي هدف إلى تعزيز التنسيق الأمني والتعاون لمواجهة التهديدات المشتركة، بما يسهم في دعم استقرار البلدين.



وتناول اللقاء كذلك أبرز اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الوزير حسين على هامش مشاركته في ، والتي شملت حوارات مع عدد من المسؤولين الدوليين لتعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والأمن.



وعلى الصعيد الداخلي، بحث الجانبان الأوضاع العامة في العراق وتطورات العملية السياسية، حيث أشادا بالخطوات الحكومية المتخذة لتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات.