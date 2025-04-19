وزير الخارجية يؤكد من أبو ظبي ضرورة التعاون الإقليمي لبناء منظومة أمنية مستدامة

وذكر بيان للخارجية، ورد لـ ، ان "حسين، وصل إلى العاصمة الإماراتية في زيارة رسمية، وكان في استقباله الإماراتي للشؤون الخارجية، المرر".وشهد اللقاء "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين والولايات المتحدة الأمريكية".وفي هذا السياق، أكد حسين، بحسب البيان، على “أهمية تجنّب اندلاع أي صراع في المنطقة، لما قد يترتب عليه من تداعيات كارثية على الجميع”، مشدداً على ضرورة لبناء منظومة أمنية مستدامة تصون مصالح جميع الأطراف.وأشار الوزير العراقي، إلى “الحاجة الماسّة لبناء جسور الاستقرار عبر إيجاد نقاط التقاء مشتركة”، مؤكداً أن “الحوار يبقى السبيل الأمثل لتسوية الخلافات وتفادي التصعيد”.من جانبه، أشاد خليفة المرر بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية ، مؤكداً أن “تحقيق التنمية والاستقرار السياسي في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا في بيئة آمنة ومستقرة”، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بشأن آليات تعزيز ، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة.