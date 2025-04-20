"تسوية" العفو العام تسترد 6 مليارات دينار وحوالي 780 مليون "عملات أخرى"

وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " جلسته السابعة صباح يوم الاحد الموافق 20 /4 /2025 برئاسة رئيس القاضي الدكتور وتم خلالها تأبين رئيس السابق حكمت العصامي الذي وافاه الأجل".وأضاف البيان انه "تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".وأشار الى ان "المجلس ناقش آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون لقانون رقم 27 لسنة 2016) والنتائج المتحصلة من تطبيقه حيث تبين أن مجموع المبالغ التي تم تسديدها لغاية تاريخ 20 /4 /2025 هي (5,888,363,608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي و (619,470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أمريكي و (770,000,000) سبعمائة وسبعون مليون من العملات الأخرى".واقر مبدأ التسوية مع المدانين بالفساد والاختلاس، حيث يتم اطلاق سراحهم مقابل تسديد ما بذمتهم من الأموال المختلسة والمسروقة.