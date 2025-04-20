ملك الأردن يتسلم دعوة عراقية لحضور "قمة بغداد"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "الملك ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، استقبل نائب رئيس وزير الخارجية، ، وذلك في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، اليوم الاحد".وسلّم الوزير، وفق البيان، "دعوة رسمية من رئيس جمهورية ، ، إلى الملك، للمشاركة في أعمال المقرّر عقدها الشهر المقبل في العاصمة بغداد".واستعرض حسين، "الاستعدادات النهائية التي تبذلها لضمان نجاح القمة"، مؤكداً "حرص العراق على توفير جميع الظروف المناسبة لعقدها بمستوى يليق بمكانة الحدث، وطلب الملك نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ".وتابع البيان ان "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين العراق والأردن، حيث ثمّن الجانبان مستوى التعاون القائم بين البلدين، وأكدا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين".وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة".من جانبه، أعرب الملك عبد عن "تقديره للدعوة، مؤكداً دعم المملكة الأردنية الهاشمية الكامل لجهود العراق في استضافة وإنجاح القمة العربية"، ومشيداً "بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين".