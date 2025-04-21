بعد 3 اشهر من اعفائه من الناطقية.. احالة اللواء يحيى رسول من مديرية الاعلام الى الامرة

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تمت إحالة اللواء قوات خاصة الى امرة ، وتكليف اللواء مديرا لمديرية الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع".وأوضح أنه "الاعفاء الثاني الذي يطال ، حيث تم اعفائه في يناير الماضي من منصب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وتكليف بدلا منه، وبقي في منصب الاعلام والتوجيه المعنوي، ليتم اعفاءه من هذا المنصب أيضا وتنصيب اللواء تحسين بدلا عنه.