أجواء من "الشعبة الخامسة".. تفاصيل موت طفلة "بالنار والحديد والتجويع" على يد والدها وزوجته

ووثق صور ومقاطع فيديو حالة مرعبة للطفلة اثناء غسلها وهي متوفية إثر التعذيب، لكن تتحفظ على نشر المشاهد حفاظًا على مشاعر المشاهدين لبشاعة الصور واحتراما لحرمة الطفلة الضحية، حيث يظهر جسد الطفلة هزيلا واشبه ما يكون بالهيكل العظمي نتيجة الجوع والحرمان من الطعام وحتى الماء ما أصاب الطفلة بالهزال والجفاف، كما يظهر جسدها ندوبا وضربات وحرق في كل مكان من جسدها، الذي يبدو كجسد معتقل في واحدة من سجون الأنظمة الدكتاتورية بل ابشع من ذلك.يقول المحامي المسؤول عن القضية للسومرية نيوز، ان "الاب قام بتعنيف ابنته لمدة طويلة واخرها القيام بتعنيف متواصل لمدة شهر حتى اوصلها الى الجسد الهزيل الظاهر في المشاهد المصورة"، مؤكدا أنه "لا توجد نقطة في جسد الضحية غير متعرضة للحرق او الضرب والتعذيب بتحريض من زوجته ومشاركتها بالجريمة".وأكد أنه "تم تدوين اقوال الرجل وزوجته واعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها بحق الطفلة التي توفيت، وكذلك شقيقتها الأصغر التي تعرضت هي الأخرى للتعذيب".ويبين أن "طرق التعنيف تختلف حيث يقوم بتسخين ملعقة الطعام وكي جسد الطفلة في كل مكان او باستخدام الدرنفيس، او يقوم بمنعها من الاكل على الاطلاق لمدة شهر كامل، فضلا عن الضرب والركل او ربطها باستخدام السلاسل وحبسها".وأوضح أن "والدة الطفلة اقامت الكثير من الدعاوى لاسترداد الحضانة ولغاية 2020، وبسبب ضغوطات عشائرية اجبروها على التخلي عن الأطفال وبدء حياة جديدة مما دفعها الى الزواج مجددا برجل اخر".