توقيف المحافظ السابق لكركوك 3 أيام على ذمة التحقيق في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " الخاصة بقضايا النزاهة، أمرت بتوقيف محافظ السابق ثلاثة أيام على ذمة التحقيق".وأضاف المصدر، أن "القرار جاء وفقا لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بهدر المال العام".