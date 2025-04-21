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العراق والبحرين يؤكدان المضي قدماً نحو شراكة فاعلة ومستدامة
سياسة
2025-04-21 | 09:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
191 شوهد
بحث وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس
مجلس الوزراء
البحريني
سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي، فيما أكد الجانبين على المضي قدماً نحو شراكة فاعلة ومستدامة.
وذكرت
وزارة الخارجية
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
،
فؤاد حسين
، التقى بنائب رئيس
مجلس الوزراء
البحريني
، الشيخ
خالد بن
عبد الله
آل خليفة
، في قصر القضيبية بالعاصمة
المنامة
".
وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية
العراق
ومملكة
البحرين
، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية في دعم
الاستقرار الإقليمي
والدولي".
وركز الجانبان، وفقاً للبيان، على "تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدَين "أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين".
وأعرب حسين عن "تطلع العراق إلى تعميق الشراكة مع البحرين، خاصة في ميادين التجارة والاستثمار والبنى التحتية، في ضوء ما تشهده البلاد من استقرار وفرص واعدة للنمو".
من جهته، ثمّن الشيخ خالد بن
عبدالله
آل
خليفة
"العلاقات الأخوية المتينة التي تربط العراق والبحرين"، مشيداً "بالرغبة المتبادلة في تطويرها بما يتلاءم مع تطلعات الجانبين".
وتناول اللقاء "المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، حيث شدد الطرفان على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام".
وجدد وزير الخارجية "موقف العراق الداعم للحلول السياسية السلمية"، مشيداً "بدور البحرين في ترسيخ الاستقرار الإقليمي".
واختُتم اللقاء، بحسب البيان، بالتأكيد على أن "الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة الأزمات وتفادي التصعيد، مع الدعوة إلى تبنّي المجتمع الدولي لمقاربات دبلوماسية تُسهم في
بناء الثقة
وتعزيز التفاهم بين الدول".
وأعرب الجانبان عن "تفاؤلهما بمستقبل العلاقات الثنائية"، مؤكدَين "المضي قدماً نحو شراكة فاعلة ومستدامة".
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