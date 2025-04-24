السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لستة مشاريع صناعية في المثنى

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح وأطلق الأعمال التنفيذية، عبر دائرة تلفزيونية، لستة مشاريع صناعية في ، بكلفة مالية كلية تبلغ (مليار و171) مليون دولار وهي كالآتي:1- التشغيل التجاري، لمعمل إسمنت نجمة 2، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم.2- إطلاق العمل التنفيذي لمعمل إسمنت العربي، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم.3- إطلاق العمل في معمل إسمنت خيرات ، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم.4- إطلاق العمل في معمل إسمنت السماوة بطاقة 6600 طن/ يوم.5- إطلاق العمل في معمل إسمنت الاتحاد بطاقة 6000 طن/ يوم.6- إطلاق العمل في مشروع (الصودا الكاوية)ـ لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيمياوية، بطاقة إنتاجية كلية 1200 طن/ يوم.