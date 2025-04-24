السوداني والجنرال الأمريكي كيفن ليهي على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الخميس، الدولي لمحاربة داعش في وسوريا الجنرال كيفن ليهي.وأستمع ، خلال اللقاء، إلى استعراض مفصل قدمه قائد التحالف عن مجمل الأوضاع الامنية، وتحركات عصابات داعش الإرهابية، بحسب البيان.كما شهد اللقاء بحث تطوير التعاون بين العراق والدول الأعضاء بالتحالف، في ضوء الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية.وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة في ظلّ التحديات الراهنة، والاستمرار بمحاربة الإرهاب، وكذلك ضرورة العمل على دعم أمن واستقرارها وعدم التدخل بشؤونها، وتحقيق الأمن والسلام في عموم المنطقة.