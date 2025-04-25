الوفد العراقي يلتقي الشرع وادارة العتبات في سوريا.. مباحثات بعد الصلاة بمرقد السيدة زينب

وقال مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات ، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ "، مؤكداً أن " الرئيس السوري عبّر عن استعداده للتعاون مع في مختلف المجالات".وأوضح أن "الوفد العراقي عبر عن دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة".وبين أن "الوفد العراقي التقى أيضاً بالإدارة المسؤولة عن العتبات في سوريا نقل لهم اهتمام ووقوف العراق إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته".وقد زار الوفد العراقي مرقد "عليها السلام".وكان وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس حميد الشطري وصل إلى دمشق بناء على توجيه من رئيس الوزراء محمد ، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين.وضم الوفد الرسمي مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في ، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية.