عضو مجلس محافظة بغداد رفاه الزوبعي تنسحب من "تقدم"

وقالت في بيان ورد لـ ، "طيلة فترة تواجدي في بيتنا الثاني ( تقدم ) عملت بجد واجتهاد وكان همي الوحيد تحقيق الأهداف التي حملناها على عاتقنا ضمن برنامج وطني ومنهاج عمل تعاهدنا على تحقيقه لخدمة جمهورنا والوفاء بعهدنا الذي قطعنا" .وأضافت "ركزت على العمل منذ أول يوم دخلت السياسة وبدأت في بذل قصارى جهدي لإحساسي بمسؤوليتي التي يمليها علية ضميري، وأمنت بروح الفريق الذي يساند بعضه الآخر ويكون عوناً له ونبذ الخلافات وترك ما يعكر صفو العمل ويزرع التفرقة ويضع مصالحه الشخصية في مقدمة أولوياته" .وتابعت الزوبعي، "للأسف لم أجد ذلك خلال تلك الفترة على الرغم من محاولاتي العديدة في سبيل معالجة ذلك وتنبيهي لمواطن الخلل والتغلب على تلك العقبات التي واجهتني حيث تم تشخيصها وطرحها ولكن لم أجد لها أذان صاغية.. والآن أعلن انسحابي من حزب تقدم احتجاجاً علىالإقصاء والمحاربة في العمل الحر والجماعي مع كامل اعتزازي واحترامي للحزب ولقيادته التي تشرفت بالعمل معها وأشكرها على ما قدمته لي خلال فترة وجودي معها فقد تعلمت منها الكثير وكان لها الفضل الكبير في عملي".