وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أمريكي تسهيل استيراد الغاز

بحث وزير الخارجية العراقي ، ونائب الأمريكي فولكندر، دعم استقلال في مجال الطاقة وتسهيل استيراد الغاز.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس ، اليوم الثلاثاء، بنائب الأمريكي فولكندر، في مقر بالعاصمة الأمريكية ".

وجرى خلال اللقاء بحثُ تطورات ملف الطاقة في ، وسعي لتحقيق الاستقلال في مجال .



وقدّم وزير الخارجية شرحاً مفصلاً حول الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة، وفي مقدمتها استثمار الغاز المصاحب، مشيراً إلى أن العراق حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال، كما أشار إلى توقيع عقود مع شركات متعددة للاستثمار في الغاز السائل، ما يمهّد لتحقيق الاعتماد الذاتي في السنوات المقبلة.



وأوضح الوزير أن العراق يواجه حالياً تحديات كبيرة في مجال الغاز والطاقة الكهربائية، مما يستدعي تنويع مصادر استيراد الطاقة، لا سيما من ، والأردن، ودول .



كما تطرق حسين إلى الاتفاق المُبرم بين وحكومة لشراء الغاز، إضافة إلى المباحثات الجارية مع عدد من الدول المنتجة للغاز السائل، وأشار إلى العقبات المتعلقة بالشركة الوسيطة بين العراق وتركمانستان، والصعوبات المرتبطة بسحب الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية.



في هذا السياق، أكد الجانب الأمريكي أن "سياسة الإدارة الحالية تقوم على منع استفادة الجانب الإيراني من هذه العملية مالياً أو بأي شكل آخر".

وطلب وزير الخارجية من وزارة الأمريكية تقديم الدعم في إيجاد بدائل، بالتعاون مع الجانب التركمانستاني، لضمان استمرار توريد الغاز إلى العراق دون عوائق.



كما طرح وزير ملف الاستثناءات التي تمنحها للعراق فيما يتعلق بشراء الغاز والكهرباء من ، مشدداً على أهمية تسهيل آلية الدفع، عبر العودة إلى النظام السابق الذي يتيح الدفع مقابل الغذاء والدواء بدلاً من الدفع النقدي المباشر، وذلك لضمان استمرار الإمدادات في هذه المرحلة الانتقالية لحين استكمال تأمين مصادر بديلة.



وفي ختام اللقاء، أعرب فولكندر عن شكره للجهات العراقية على مستوى التفاهمات المشتركة، مشيداً بالتعاون القائم بين والجهات المالية الأمريكية، لما يمثله من خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي في العراق.