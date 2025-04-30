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رئيس هيئة الحج يدعو للابتعاد عن الهتافات السياسية وإظهار الصور أثناء الطواف
سياسة
2025-04-30 | 03:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,594 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكد رئيس
الهيئة العليا
للحج والعمرة الشيخ
سامي المسعودي
، اليوم الأربعاء 30 نيسان/ ابريل 2025، انتهاء الاستعدادات اللوجستية والإدارية في وقت مبكر والبعثة العراقية على أهبة الأستعداد، فيما دعا الى الابتعاد عن الهتافات السياسية وإظهار الصور أثناء الطواف.
وقال
المسعودي
في مؤتمر صحفي حضره مراسل
السومرية
، ان "هذه الايام وصلنا الى نهاية الاستعدادات اللوجستية والإدارية في وقت مبكر، كما ان
البعثة العراقية
على أهبة الأستعداد، كما تمت تهيئة الأمور في
مكة
والمدينة، وكذلك النقل براً وجواً لتسهيل مهمة الحجاج وهو وسام شرف لنا ان نكون في خدمة ضيوف
الرحمن
".
وأضاف، "واجهنا بعض التحديات والصعوبات والمشاكل ولعل منها ضريبة الاستعدادات المسبقة وموسم عن موسم يختلف من ناحية الإجراءات ونحترم جميع قوانين البلد المضيف"، لافتا الى ان العام الماضي حصلنا على المركز الاول وسنسعى للحفاظ على هذا المركز من حيث التنظيم والالتزام بالتعليمات".
وتابع، "واوصيكم كمتعهدين أنتم جزء منا ونحن جزء منكم والتعاون فيما بيننا ضروري جداً وعندنا تحدي جديد في هذا الموسم، كما اوصيكم كمتعهدين احتاج منكم ان نزيل كل العقبات والتحديات والأمر يبدأ منكم ومنا ويجب تجنب المخالفات حتى نكون صادقين امام البلد المضيف ومن ضمن المخالفات عدم ايواء اي شخص لا يحمل تأشيرة
الحج
(الحج بلا تصريح رسمي) والمخالف يحاسب بالسجن والغرامة من قبل
وزارة الداخلية
السعودي (المخالف غرامة 20 الف
ريال
وستة أشهر سجن)".
وأوضح رئيس
الهيئة العليا
للحج والعمرة ان "النشر الإلكتروني يجب ان يكون ضمن ضوابط وهنالك لجان ضبط من قبل المملكة
السعودية
واوصي بعدم نشر اي مواضيع تتسبب بخرق الأمن وايضاً اوصي بعدم الهتافات الخارجة عن سياقات الحج وعدم رفع صور الشهداء داخل المملكة والمخالفين سيتعرضون للاعتقال، مشيرا الى ان هذا يعتبر حب الظهور وباب من ابواب الرياء ويعرضنا للإحراج إيضاً كما اوصي بالابتعاد عن الهتافات السياسية".
واختتم حديثه بالقول ان المحافظة على
الحج البري
يجب ان يكون من خلال الامتثال للقوانين المرورية والحرص على سلامة الحجاج ويجب ان يكون
العراق
في صدارة البعثات.
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