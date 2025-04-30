السوداني يستقبل المشهداني والجنابي.. مباحثات تخص القمة العربية والانتخابات التشريعية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "استقبل اليوم، رئيس ، وتناول اللقاء استعراض الأوضاع العامة في البلد وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها الرامية الى تطوير الخدمات والارتقاء بالواقع الاقتصادي، والتأكيد على أهمية توحيد الخطاب والمواقف لتعزيز الاستقرار السياسي والمجتمعي".كما شهد اللقاء "بحث توحيد جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتعاون المشترك بين جميع القوى السياسية لنجاح تنظيم عقد في الشهر المقبل، والتهيئة لإجراء الانتخابات النيابية وضمان نجاحها لتكون معبرة عن تطلعات وطموحات الشعب العراقي".