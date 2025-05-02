رئيس مجلس النواب يتوجه الى الجزائر على رأس وفد نيابي

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان العاصمة غادر الى الجزائر على رأس وفد نيابي رفيع للمشاركة في المؤتمر الثامن والثلاثون لاتحاد البرلمان العربي والذي من المقرر انعقاده يومي السبت والاحد 3 و4 من ايار الجاري.تستعد الجزائر لاحتضان أشغال المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و4 ماي 2025 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، والذي سيكون تحت شعار "دور في ظل التغيرات الإقليمية والدولية".وسيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على ، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، والتحديات الكبرى التي تواجه المنطقة.كما سيتم التطرق إلى التطورات المأساوية التي تشهدها القضية الفلسطينية، والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة. ويسعى المؤتمر إلى تبنّي قرارات تواكب المسؤوليات التاريخية التي تتحمّلها البرلمانات العربية.